La Virgen de Aparecida divide el voto presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro

La figura de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, irrumpió en el tramo final de la campaña presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La controversia se desató tras la difusión de una noticia falsa que atribuía al senador bolsonarista un supuesto proyecto para quitarle a la Virgen de Aparecida su estatus de patrona nacional.

La desinformación derivó en acusaciones cruzadas y presentaciones en la Justicia Electoral en medio de una ajustada contienda por el voto religioso.

Desmentida, acciones judiciales y disputa religiosa

El candidato opositor Flávio Bolsonaro desmintió categóricamente la versión y recurrió a la Justicia para frenar las publicaciones difundidas por sectores afines al oficialismo.

El rumor rescató una iniciativa archivada de 2007 impulsada por un legislador para limitar el patronazgo, lo que avivó el debate entre el electorado católico y el evangélico.

Mientras que los fieles católicos sostienen la veneración de la patrona, sectores evangélicos cuestionan históricamente el culto a las imágenes por considerarlo contrario a sus preceptos.

Impacto directo en las encuestas y el electorado

Los relevamientos de consultoras internacionales reflejan la profunda polarización religiosa de cara a los comicios de Brasil.

En el segmento de los votantes católicos, Lula da Silva lidera las intenciones de voto alcanzando el 50% de respaldo frente a su competidor.

En contraste, Flávio Bolsonaro cosecha el apoyo mayoritario de la comunidad evangélica con el 57% de las preferencias, consolidando una estrecha diferencia en la puja presidencial.