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Jueves, 28 de mayo de 2026

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Elecciones Colombia 2026: más de 41 millones de ciudadanos definirán el próximo gobierno

La primera vuelta se desarrollará este domingo 31 de mayo con 14 fórmulas inscriptas. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá balotaje en junio

Colombia define este domingo su rumbo político para el periodo 2026-2030 en una jornada electoral que convocará a 41.421.973 ciudadanos habilitados para sufragar tanto en el territorio nacional como en el exterior para elegir presidente. 

Los puestos de votación abrirán sus puertas a partir de las 8 hasta las 16 (hora local), bajo la estricta coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismo encargado de procesar los datos de las actas oficiales.

El escenario político y las principales candidaturas

La contienda presidencial cuenta con 14 alternativas inscriptas que representan un amplio espectro ideológico. 

Entre las principales fuerzas que disputan la jefatura de Estado se encuentran el senador Iván Cepeda, referente de la izquierda por el Pacto Histórico; la senadora Paloma Valencia, representante de la centroderecha por el partido Centro Democrático; y el abogado penalista Abelardo de la Espriella, quien encabeza la propuesta de derecha con el movimiento Defensores de la Patria.

Por el sector del centro político, las miradas se centran en las postulaciones independientes de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, bajo la agrupación Con Claudia Imparables, y del exgobernador Sergio Fajardo, quien compite por el partido Dignidad & Compromiso.

Escrutinio y proyecciones de segunda vuelta

El sistema electoral colombiano establece que si alguna de las fórmulas obtiene la mitad más uno de los votos válidos en esta primera vuelta, se consagrará automáticamente como la ganadora. 

En caso de que ningún proyecto logre alcanzar dicha mayoría absoluta, la organización electoral contempla la realización de un balotaje fijado para el domingo 21 de junio, en el cual competirán únicamente las dos fuerzas más votadas.

Los primeros boletines informativos con resultados preliminares y tendencias consolidadas por parte de la Registraduría Nacional se esperan a partir de las 18:30 hora local, de acuerdo con los tiempos estimados de transmisión de datos desde las mesas de votación.

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