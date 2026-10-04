Elecciones en Brasil: Bolsonaro se impuso en la primera vuelta aunque habrá balotaje con Lula

El candidato opositor Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de elección presidencial en Brasil que se realizó este domingo aunque deberá afrontar un balotaje con Lula da Silva.

Según los datos oficiales que brinda el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), con más del 99% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtiene el 47,14% de los votos contra el 45,03% del actual presidente.

Como ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los sufragios, habrá segunda vuelta el domingo 25 de octubre.

Alrededor de 159 millones de electores estaban habilitados para elegir al presidente, a los gobernadores de los 27 estados, a 513 diputados federales y a dos tercios del Senado, además de renovar las asambleas legislativas regionales.

En total se presentaron trece fórmulas para competir en la elección presidencial, pero con excepción de los dos candidatos principales, ninguno llegó al 3% de los votos.

La jornada comenzó a las 08 y transcurrió sin graves incidentes hasta su finalización a las 17.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, votó en Río de Janeiro y expresó: "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso".

Por su parte, Lula votó en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo, y planteó la elección como una disputa entre "la democracia y la barbarie".