Elecciones en Brasil: ¿Cuál es la distribución de los votos extranjeros en Argentina?

Este domingo se vivirá una jornada especial en Brasil, en donde se llevarán a cabo las elecciones presidenciales que tiene como candidatos "fuertes" al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al opositor Flávio Bolsonaro.

En tanto, la mayor cantidad de brasileños residentes en otros países de América del Sur se concentra en Paraguay (270 mil), dejando a la Argentina (70 mil) en segundo lugar.

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Buenos Aires es la ciudad latinoamericana con más votantes brasileños (11.873), mientras que, en segundo lugar, se encuentra la ciudad paraguaya de Ciudad del Este (5.102), en la frontera con Brasil.

Bolivia (3.627), Chile (3.569) y Uruguay (3.175) completan la lista de países, aunque muy por detrás de Paraguay (9.225) y la Argentina (13.138), según el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Buenos Aires, clave en la elección

Por otra parte, CABA concentra el 90,4% de esos votos, pero también representa a 12 provincias que se extienden desde la frontera con Brasil hasta Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente.

En tanto, las mujeres representan dos de cada tres votantes en la Argentina (66%), según un trabajo del sitio RFI. Los jóvenes, de entre 25 y 29 años, presentan un 22,5% del total y, si se suman los grupos de edad hasta los 39 años, alcanzan el 60% del electorado en la Argentina.

Lula da Silva y Bolsonaro podrían llegar a una segunda vuelta.

Este perfil es más joven que el del electorado brasileño en el extranjero en general, y se asocia con la cantidad de estudiantes universitarios y profesionales en el ámbito del Mercosur.

Entre universitarios y titulados, se encuentra el 56,7 % de los votantes. Si a ellos se suman quienes completaron la educación secundaria, el total alcanza casi el 90 %, una proporción de nivel educativo superior a la media del electorado brasileño en el extranjero.

Otras ciudades habilitadas

Además de Buenos Aires, habrá secciones electorales en otras cuatro ciudades: Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La sede electoral de Buenos Aires abarca doce provincias, mientras que la de Mendoza, tres; Puerto Iguazú, dos, y Córdoba, siete.

En Buenos Aires hay 15 secciones con 30 urnas y en las demás ciudades, solo una. Entre 2018 y 2022, el número de votantes aumentó un 78 %, gracias a una campaña del Núcleo del PT (Partido de los Trabajadores) en la Argentina para transferir el título de votante. Ningún otro partido tiene representación en el país, aclaró el informe del medio francés.

Campaña particular

La llegada de Jair Bolsonaro al poder llevó a los militantes del PT en la Argentina a dedicarse a revertir esa derrota, mapeando a la comunidad brasileña y llevando a cabo una campaña de concientización sobre la importancia de la participación popular.

"Estas contribuciones fortalecen el trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales y amplían la capacidad del partido para formular estrategias de integración y participación que respondan a las necesidades reales de las brasileñas y los brasileños en el extranjero", explicó un informe elaborado por las coordinadoras del Núcleo, Danielle Santana y Renata Codas.

Proporción de sitios

Un punto a destacar es que la población brasileña se redujo debido al aumento del costo de vida en la Argentina, informaron tanto el Consulado de Brasil en Buenos Aires como el Núcleo del PT.

Distribuidos por ciudades, en Buenos Aires viven 24.701, lo que equivale al 35,5 % del total, por encima de Rosario, en segundo lugar, con 5.969 brasileños (8,6 %), o La Plata, en tercer lugar, con 3.195 (4,6 %). Rosario y La Plata atraen a estudiantes brasileños, sobre todo de medicina.

En esta elección, habrá cinco filas, 60 miembros de mesa y 100 personas en la organización solo en el Centro Cultural del Palacio Pereda, residencia del embajador, donde se realizará la votación en CABA.