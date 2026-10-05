Elecciones en Brasil: la bancada histórica que consiguió Bolsonaro en la Cámara de Diputados

El ultraderechista Partido Liberal (PL), liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, logró un resultado histórico en las elecciones generales celebradas el domingo en Brasil.

La fuerza obtuvo 121 escaños en la Cámara de Diputados, 23 más que los 98 que posee actualmente, y tendrá a partir de 2027 la mayor bancada conseguida por un único partido desde la promulgación de la Constitución de 1988.

De acuerdo con el escrutinio divulgado este lunes por el Tribunal Superior Electoral, el PL será la primera minoría y ocupará casi una cuarta parte de las 513 bancas de la Cámara Baja.

Hasta ahora, ningún partido había superado los 110 diputados desde la entrada en vigencia de la actual Carta Magna.

El récord correspondía al entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que obtuvo 109 representantes en las elecciones de 1990, en el marco del proceso de redemocratización posterior a la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

El crecimiento del espacio bolsonarista se reflejó además en la Cámara Alta. El PL consiguió 28 de las 81 bancas del Senado, más de un tercio del total, y quedó en condiciones de alcanzar una mayoría mediante acuerdos con otras fuerzas de derecha y ultraderecha.

La nueva composición del Congreso será determinante para el próximo gobierno, ya que esas bancadas podrán facilitar o dificultar la aprobación de iniciativas y, por lo tanto, serán clave para la gobernabilidad.

La definición del próximo presidente se producirá en la segunda vuelta, prevista para el 25 de noviembre, entre Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del exmandatario, y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección.

El candidato del PL fue el más votado en la primera vuelta, con el 47,03%, mientras que Lula obtuvo el 45,16 %.

Cómo quedan los bloques de la Cámara de Diputados de Brasil





El Partido de los Trabajadores (PT), principal fuerza de la coalición de izquierda encabezada por Lula, también aumentó su representación, aunque en una proporción mucho menor. Pasará de 82 a 88 diputados, lo que le permitirá conservar la segunda minoría en la Cámara Baja.

Si se suman otras fuerzas tradicionalmente aliadas al mandatario, el espacio de izquierda reunirá 124 representantes, la misma cantidad que posee actualmente y una cifra prácticamente equivalente a la bancada del PL.

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de elección presidencial en Brasil y se enfrentará con Lula da Silva en el balotaje.

El avance de la fuerza bolsonarista se produjo principalmente a costa del llamado "Centrão", integrado por partidos de centroderecha que suelen convertirse en actores decisivos en el Congreso y que pueden respaldar a gobiernos de distintos signos políticos a cambio de participación en la administración y otros beneficios.

Las cuatro principales fuerzas de ese sector -Partido Progresista (PP), Unión Brasil, Partido Social Democrático (PSD) y Republicanos- pasarán de sumar 226 diputados a 171. Sin embargo, conservarán un peso suficiente como para resultar determinantes en la construcción de mayorías parlamentarias.

Un análisis del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP) del país vecino, que clasifica a los legisladores según su orientación ideológica y no por partido, proyecta una mayoría de derecha en la próxima Cámara de Diputados.

Según esa clasificación, el sector pasará de 248 a 260 representantes. La izquierda, en tanto, aumentará de 98 a 103 bancas.

El centro y la centroderecha perderán representación: el primero pasará de 50 a 48 diputados, mientras que la segunda se reducirá de 94 a 81.



