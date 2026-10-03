Elecciones en Brasil: la última encuesta muestra una pequeña ventaja de Lula sobre Bolsonaro

Brasil se prepara para una nueva elección presidencial, que tendrá lugar este domingo 4 de octubre y estará marcada por una competencia ajustada.

A solo horas de la apertura de las urnas, una de las últimas encuestas nacionales mostró que Luiz Inácio Lula da Silva continúa al frente, aunque la distancia respecto de su principal adversario, Flávio Bolsonaro, se redujo.

En caso de que ningún postulante consiga más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse nuevamente en el balotaje del 25 de octubre.

Última encuesta antes de las elecciones en Brasil: Lula mantiene una pequeña ventaja sobre Flávio Bolsonaro

¿Qué dice la última encuesta antes de las elecciones en Brasil?

El estudio de CNT/MDA, divulgado este sábado 3 de octubre, ubica a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), con 43,1% de intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), alcanza el 38%.

De esta manera, la diferencia entre ambos es de 5,1 puntos porcentuales y muestra una fuerte concentración de la intención de voto en los dos principales candidatos.

Más atrás aparecen Augusto Cury, con 3,2%; Ronaldo Caiado, con 3%; y Renan Santos, con 1,5%. Los porcentajes reflejan una marcada distancia respecto de los dos candidatos que encabezan.

Cuando se consideran únicamente los votos válidos, es decir, sin blancos, nulos e indecisos, Lula alcanza el 47,8%, frente al 42,1% de Bolsonaro.

Por lo tanto, el actual mandatario queda por debajo del porcentaje necesario para resolver la elección en primera vuelta según esta medición e irian a balotaje.

Cabe señalar que el relevamiento fue realizado entre el 29/30 de septiembre y el 2 de octubre mediante entrevistas presenciales. Cuenta con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

¿Qué podría pasar en una segunda vuelta?

La encuesta también evaluó un eventual enfrentamiento directo entre los dos principales candidatos. En ese escenario, Lula registra 47,3% y Flávio Bolsonaro 43,1%, una distancia de 4,2 puntos.

Otros estudios recientes muestran, sin embargo, variaciones según la metodología. Datafolha registró 48% para Lula y 45% para Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, resultado considerado un empate técnico por el instituto.

Los diferentes relevamientos coinciden así en mostrar una disputa competitiva, especialmente ante una eventual segunda vuelta, aunque difieren en la magnitud e incluso la existencia de una ventaja entre los principales candidatos.











