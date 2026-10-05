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Lunes, 5 de octubre de 2026

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Elecciones en Brasil: por qué hay balotaje y cómo se define la segunda vuelta

Flavio Bolsonaro ganó con el 47%, mientras que Lula obtuvo el 45%. Como ninguno de los dos llegó al piso del 50% para poder ganar en la primera vuelta, se va a balotaje el próximo domingo 25 de octubre.

Enzo Campos
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El conteo oficial de votos en las elecciones de Brasil 2026 dió como ganador a Flavio Bolsonaro con el 47% superando por menos de 3 puntos a Lula.

Por qué hay balotaje

En Brasil se realiza porque ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos válidos en primera vuelta.

Son los que fueron emitidos para alguna de las candidaturas. No cuentan los votos en blanco y nulos para determinar si el candidato superó esa mayoría.

Cuando es el balotaje

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil será el domingo 25 de octubre. En esta instancia, participarán solo los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera vuelta: Bolsonaro y Lula.

A diferencia de la primera vuelta, en el balotaje ya no es necesario superar ese piso del 50%. El que consiga más votos que el otro ganará la Presidencia.

Así quedaron los resultados

  • Flavio Bolsonaro: 47,03%.
  • Lula da Silva: 45,16%.
  • Augusto Cury: 2,89%.

La diferencia que hay entre los dos primeros es de 2.227.651 de votos, según el TSE.

Por eso en este caso, la primera vuelta no definió quién será el próximo presidente de Brasil. Pero determinó quiénes siguen en la carrera. La definición final será el 25 de octubre.



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