Elecciones en España: Sánchez impulsa plan de vivienda y alquileres en medio de protestas

A poco más de un mes de las elecciones generales en España, el presidente de ese país, Pedro Sánchez, se enfrenta a una crisis habitaciones y por tal motivo, dispuso una serie de medidas para contener el aumento de los alquileres, proteger a los inquilinos vulnerables y facilitar el acceso a la primera vivienda.

En tanto, la decisión se produjo después de un fin de semana marcado por varias protestas e incidentes en la ciudad de Barcelona, en un contexto de fuerte presión política sobre el Ejecutivo.

Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos que recuperan parte de las iniciativas rechazadas cuatro días antes por el Congreso, en particular por los partidos de derecha. A diferencia de los proyectos anteriores, los nuevos textos incorporan algunas modificaciones, ya que no pueden reproducir de manera idéntica normas que fueron rechazadas por el pleno parlamentario.

Entre las principales medidas figuran la extensión de las protecciones frente a los desahucios de personas vulnerables, prórroga de determinados contratos de alquiler, límites a algunas subas, medidas contra el fraude en los alquileres temporarios y por habitaciones y herramientas para facilitar la compra de una primera vivienda.

Tensión en las calles

La decisión del gobierno llegó después de días de creciente tensión social, de hecho, miles de personas se movilizaron durante el fin de semana en distintas ciudades para reclamar respuestas ante el fuerte aumento de los alquileres y dificultades para acceder a una vivienda.

A esto se sumaron los disturbios registrados el lunes por la noche en Barcelona, que incrementaron la presión sobre Sánchez apenas un día después de que anunciara la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

¿Qué dijo el mandatario?

"Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron", explicó el presidente después de la reunión del Consejo de Ministros. "Lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante no han cambiado en estos días", agregó.

Uno de los decretos recupera el denominado "escudo social", que impide el desalojo de personas consideradas vulnerables cuando no existe una alternativa habitacional disponible, y las protecciones se extenderían hasta 2030.

Paquete de medidas

El texto incorpora medidas para combatir el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que se expandió en los últimos años y que, según el gobierno, en algunos casos es utilizada para evitar las restricciones que rigen sobre los contratos tradicionales.

Además, el Ejecutivo pretende endurecer las condiciones para que los llamados fondos buitre puedan adquirir viviendas y ampliar la definición de ese tipo de inversores.

España enfrenta una crisis habitacional (X).

Para los inquilinos se contemplan bonificaciones fiscales en el impuesto sobre la renta. Según el ejemplo de Sánchez, una persona que pague un alquiler mensual de 800 euros podría obtener una deducción cercana a los 1000 euros anuales. Los pequeños propietarios que alquilen sus inmuebles a precios asequibles podrían acceder a rebajas fiscales.

El paquete incluye además préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para quienes compren su primera vivienda. El gobierno prevé destinar 10.000 millones de euros a esa línea de financiación, que será administrada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).



