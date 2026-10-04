Elecciones en Brasil 2026: más de 158 millones acuden a las urnas

Más de 158 millones de ciudadanos acudirán a las urnas este domingo en las elecciones presidenciales de Brasil para elegir al próximo jefe de Estado, con Luiz Inácio "Lula" da Silva y Jair Bolsonaro como los principales referentes contendientes. El proceso democrático se lleva a cabo en todo el territorio nacional y en sedes diplomáticas de diversos países.

El voto en el exterior y el sistema de votación

Un total cercano a los 920.000 electores inscritos fuera del país están habilitados para emitir su sufragio en embajadas y consulados distribuidos a escala global.

La jornada comicial se desarrolla íntegramente mediante la urna electrónica, un mecanismo diseñado para agilizar el cómputo de los datos. El cierre general de los centros de sufragio está programado para las 17 hora de Brasilia.

Escenarios para definir la presidencia y posible balotaje

Para obtener la victoria en primera instancia, la legislación electoral exige que el postulante más votado obtenga más del 50 por ciento de los sufragios válidos emitidos.

De no alcanzarse dicha mayoría por parte de ninguno de los aspirantes, la segunda vuelta se disputará entre los dos candidatos con mayor caudal de votos a finales de octubre.