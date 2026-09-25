Embajador israelí le quiso hacer un polémico regalo a funcionario iraní pero lo rechazó: "Pretenden seguir oprimiendo a su pueblo"

Un tenso y polémico momento se vivió durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) tras el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Es que un embajador israelí le quiso dar un regalo a un funcionario de Irán pero lo rechazó.

El hecho, que se viralizó en redes sociales, ocurrió luego de la exposición de Netanyahu cuando Danny Danon, el embajador israelí ante la ONU, caminó hacia el lugar ocupado por los representantes iraníes y quiso otorgarle al líder de la delegación un dispositivo de Starlink con el argumento de que serviría para que su pueblo recupere la libertad.

Es que Netanyahu le había propuesto al presidente de la Asamblea que le entregara el dispositivo a la delegación de Teherán para que, cuando el pueblo iraní "inevitablemente se rebele", pueda contar su historia.

"Llevé al representante del régimen de los ayatolás el dispositivo Starlink que el primer ministro Netanyahu presentó en su discurso. Él se negó a aceptarlo. Probablemente pretenden seguir oprimiendo a su pueblo", escribió Danon en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X en el que además adjuntó un video del momento. En las imágenes se observa que el funcionario del régimen persa no lo miró en ningún momento.

Ante un auditorio semivacío, Netanyahu justificó el ataque a Irán

Al exponer ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu se refirió al conflicto con Irán y aseguró que el ataque "fue una de las decisiones más fáciles" que tuvo que tomar.

Además de llevar un dispositivo de Starlink, el primer ministro israelí tenía consigo un localizador similar a los que estaban en poder de miembros del grupo terrorista Hezbollah en Líbano y Siria y que Israel hizo explotar en 2024.

Asimismo, el discurso de Netanyahu estuvo marcado por el gesto de protesta de varios representantes diplomáticos, quienes abandonaron el recinto cuando le llegó el turno de hablar al premier israelí. "Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora", los desafió.