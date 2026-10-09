Emergencia en Chile: aluvión arrastró autos y colectivos y provocó serios destrozos

El fenómeno climático de El Niño sigue causando estragos en el sur del continente americano y en esta ocasión, las fuertes tormentas suscitadas en Chile dejaron como saldo un aluvión de barro, tierra y roca que afectó la capital nacional, destrozando a más de 2.000 casas y dejando a seis ciudadanos heridos, entre ellos un bebé de un año.

El presidente chileno José Antonio Kast declaró el estado de emergencia en la comuna Los Condes, de la capital del país.

"Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", informó.

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grang, viajó a la zona para coordinar operativos, en "Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) comunicó que algunas personas fueron rescatadas dentro de vehículos, transporte público y en universidades, ya que la zona afectada es residencial y se ubican varias casas de estudios.

El posteo del presidente de Chile (Twitter).

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó: "Vecinos, vamos en camino al lugar del aluvión con carabineros, GOPE (Nota del editor: Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y bomberos. Por favor no salgan de su casa si no es necesario. Estamos en camino a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Insisto: no salgan de sus casas".

Este fenómeno se produce cuando el agua desciende desde las zonas más elevadas hacia sectores más bajos y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Aunque este tipo de procesos puede ocurrir en áreas de pendiente, pocas veces se había visto con tal intensidad en un centro tan poblado.

Sorpresa en Chile

El periodista chileno Cristóbal Valencia, en diálogo con medios nacionales contó que el fenómeno sorprendió a los habitantes por la época en la que ocurrió. Según explicó, en el invierno se habían registrado catástrofes naturales vinculadas con las condiciones climáticas, pero existía la expectativa de que ese período de riesgo ya hubiera pasado.

El comunicador detalló que el fenómeno afectó a una comuna ubicada en el sector precordillerano de Santiago de Chile, en una zona residencial.

También señaló que los incendios forestales registrados durante el verano en Las Condes y otros sectores precordilleranos, podrían haber contribuido a agravar las consecuencias de las lluvias.

Según su explicación, el fuego deterioró la vegetación y raíces que ayudaban a sostener el suelo, por lo que, ante la caída de agua en grandes cantidades, las rocas, madera y sedimentos descendieron por las pendientes y fueron arrastrados por la corriente.

En cuanto al saldo del episodio, el periodista informó que, hasta el momento, no se habían registrado víctimas fatales, aunque había seis personas heridas, entre ellas un niño de un año.