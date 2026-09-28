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Lunes, 28 de septiembre de 2026

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40 REPRESENTANTES

Encuentro empresarial entre Chile y ocupantes de Malvinas reactiva la tensión con Argentina

Delegaciones comerciales de las Islas Malvinas y Chile se reúnen en Punta Arenas para promover la integración económica en el cono sur.

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Representantes del sector privado de las Islas Malvinas y empresarios de la región de Magallanes, en Chile, iniciaron este lunes un encuentro comercial en la ciudad de Punta Arenas. El encuentro se da tras los polémicos dichos del Ministro chileno quien definió al Reino Unido como un "país amigo" que "ejerce soberanía en Malvinas hace 200 años

La reunión bilateral busca fortalecer los lazos de intercambio económico, conectividad logística y turismo regional, en medio de las complejas relaciones diplomáticas entre la República Argentina y el Reino Unido por el reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

El foro privado abordará la ampliación de rutas de transporte de carga y pasajeros, como también el abastecimiento de insumos y servicios desde el continente chileno hacia las islas.

Encuentro empresarial entre Chile y ocupantes de Malvinas reactiva la tensión con Argentina

Comercio regional y conectividad logística

Las deliberaciones entre las partes se enfocan en optimizar las cadenas de suministro comercial y el transporte marítimo y aéreo entre el puerto de Punta Arenas y Puerto Argentino

La agenda contempla acuerdos de cooperación turística, intercambio gastronómico y provisión de bienes de consumo para la población isleña.

El desarrollo de la cumbre empresarial es seguido con atención por la diplomacia argentina, debido a las restricciones y políticas de control sobre la navegación y el comercio que mantiene el Estado argentino en el área del Atlántico Sur.

Contexto geopolítico y posicionamiento diplomático

La reunión en territorio chileno tiene lugar en un escenario de firmes reclamos de la cancillería argentina ante organismos internacionales respecto del cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras las empresas chilenas e isleñas buscan dinamizar la economía local magallánica, las autoridades nacionales reiteraron la vigencia de los límites de explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización federal.

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