En 5 meses Estados Unidos gastó u$s 38.000 millones en la guerra contra Irán

Un informe emitido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) reveló que la operación militar denominada Epic Fury contra Irán le costó a Estados Unidos la cifra de US$ 38.000 millones durante sus primeros cinco meses de desarrollo.

Los datos técnicos se alinearon con las proyecciones presentadas previamente por el Pentágono ante los legisladores en Washington.

Reposición de armamento y presiones sobre la inflación

El documento oficial detalló que la mayor parte de los recursos invertidos hasta la fecha se destinó al reemplazo y suministro de municiones avanzadas.

Este gasto logístico representó la partida presupuestaria de mayor impacto dentro de la cobertura financiera del conflicto en la región de Oriente Medio.

En el plano económico interno, los analistas de la CBO prevén un incremento de 0,5 puntos porcentuales en la tasa de inflación estadounidense. Este aumento responde de manera directa a la presión ejercida sobre los precios del sector energético y las interrupciones operativas en las cadenas globales de suministro.

La Cámara de Representantes debate los poderes de guerra

La difusión de las cifras coincidió con el inicio de una serie de votaciones clave en la Cámara de Representantes. Los legisladores discuten iniciativas legislativas orientadas a restringir las facultades bélicas del Poder Ejecutivo y exigir la retirada de efectivos militares que operan sin una declaración formal de guerra aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.

Las bancadas parlamentarias impulsan el control sobre las partidas presupuestarias mientras las autoridades evalúan el impacto acumulado del gasto operacional y sus consecuencias en las finanzas públicas norteamericanas.