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Martes, 25 de agosto de 2026

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HAZAÑA

En ajedrez, un argentino de 12 años derrotó al número uno del mundo en un duelo virtual

HISTÓRICO. Faustino Oro venció a Magnus Carlsen en una partida de ajedrez blitz.

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El ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años, volvió a hacer historia tras derrotar en una partida individual al pentacampeón mundial y número uno del ranking, Magnus Carlsen

El triunfo del joven talento nacional se dio en el marco de un enfrentamiento de ocho duelos virtuales en la modalidad blitz de tres minutos sin incremento de tiempo.

Duelo directo y rendimiento en la plataforma

Aunque el resultado global de la serie favoreció al noruego por 4-1 tras registrar tres victorias, tres empates y una derrota, la victoria obtenida por Faustino Oro ratificó su nivel ante la máxima figura del tablero internacional.

La actuación del deportista argentino en Chess.com consolidó su posición en la modalidad de ajedrez rápido digital, donde ya superó los 3.000 puntos de rating blitz. 

Este registro lo posiciona entre los diez mejores competidores de la plataforma a nivel global.

Récords e hitos en la disciplina

El triunfo se suma a la trayectoria del joven representante nacional, quien posee el título de Gran Maestro obtenido a los 12 años, 6 meses y 26 días, marca que lo ubicó como el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar dicha distinción internacional.

Asimismo, Faustino Oro ostenta el récord de ser el competidor de menor edad en superar los 2500 puntos ELO en las tres categorías oficiales del ajedrez: clásica, rápida y blitz. 

El desempeño obtenido en este mano a mano virtual reafirma la proyección del argentino dentro del circuito profesional mundial.

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