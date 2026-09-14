En detalle, el acuerdo de Escocia, Gales e Irlanda para dejar Reino Unido

Representantes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron en la ciudad de Cardiff para redactar y presentar un documento conjunto que defiende la autodeterminación frente al gobierno del Reino Unido, con señales de acercamiento hacia la Unión Europea. Todos los detalles del acuerdo.

"El tiempo de Westminster está llegando a su fin", plantearon en la declaración conjunta el jefe de Gobierno escocés, John Swinney, el ministro principal galés y dirigente de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth; y la líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill.

Los tres dirigentes firmaron el memorándum en representación de sus respectivas fuerzas políticas y dejaron en claro que no actuaron en nombre de los gobiernos regionales.

Suscribieron en el acuerdo el jefe de Gobierno escocés, John Swinney, el ministro principal galés y dirigente de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth; y la líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill.

"El derecho a la autodeterminación corresponde a nuestras naciones", señalaron los representantes políticos en el texto que se dio a conocer esta mañana. Allí también sostuvieron que los procesos democráticos no deberían quedar condicionados por una eventual negativa del Parlamento británico a autorizar consultas.

Qué dice el acuerdo: detalles del reclamo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

El punto principal que figura en el documento establece que la facultad de autodeterminación recae de forma exclusiva sobre sus respectivas naciones y que estos procesos democráticos no deben subordinarse a un eventual veto por parte del Parlamento británico.

En tanto, cada territorio tiene objetivos propios. El Partido Nacionalista Escocés (SNP) propone la convocatoria a un nuevo referéndum de independencia.

Por su parte, la fuerza galesa Plaid Cymru promueve la ampliación de facultades territoriales como eje de su estrategia soberanista.

En el caso de Irlanda del Norte, el partido Sinn Féin centra su reclamo en la reunificación de la isla.

Durante las deliberaciones en Cardiff, los representantes pactaron los puntos más importantes para llevar a cabo acciones coordinadas y evaluaron que se da un contexto es propicio para reformas constitucionales.

En este sentido, el dirigente escocés remarcó que el escenario actual es inédito al coincidir mandatos con liderazgos favorables a la independencia o reunificación en las tres naciones.

Otro de los ejes centrales del documento detalla que el futuro de Gales, Irlanda del Norte y Escocia está más ligado a la Unión Europea. Esta postura se aleja de los últimos lineamientos marcados por el Gobierno británico.

La presentación del memorándum ocurre tras las declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump favorables a una Irlanda unificada, las cuales generaron reacciones inmediatas en el arco político del Reino Unido.

Días atrás, Donald Trump se expresó a favor de la reunificación de Irlanda.

"No quiero causar ningún problema, pero me encantaría verla unificada", dijo Trump durante una conferencia de prensa. Luego agregó: "Al final va a suceder. Más valdría que sucediera ahora".

Más tarde, volvió a abordar el tema durante una reunión con empresarios y aseguró que una eventual reunificación sería algo positivo.

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cuestionó los dichos de Trump, mientras que Nigel Farage, líder de Reform UK y aliado del presidente estadounidense, remarcó que Irlanda del Norte es una parte del Reino Unido y afirmó que no estaba de acuerdo con la postura del mandatario.