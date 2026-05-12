En el juicio por la muerte de Maradona, declaró un médico que lo atendió semanas antes del deceso: "Luque pidió operarlo del hematoma en la cabeza"

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el médico clínico Marcos Correa brindó un testimonio fundamental sobre los días previos al deceso del astro.

El profesional reveló que, pese a las dudas de otros especialistas, el médico de cabecera Leopoldo Luque fue quien solicitó la intervención quirúrgica por el hematoma subdural.

Según Correa, el paciente ingresó al centro de salud en un estado que "llamaba la atención de cualquiera, como perdido".

Detalles de la internación y el hallazgo del hematoma

Durante su exposición ante el tribunal, Correa describió que Maradona llegó en silla de ruedas y deshidratado.

Aunque los estudios iniciales mostraron una anemia leve, el panorama cambió con la realización de una tomografía que detectó un hematoma con varios días de evolución. "Se le hizo una tomografía, donde hallaron el hematoma subdural que llevaba días de evolución", precisó el testigo.

El médico clínico también expuso las diferencias de criterio dentro del equipo médico en el sanatorio Ipensa de La Plata.

Según su relato, el neurocirujano Guillermo Burry "había decidido esperar una evolución del hematoma, que no tenía que llevarse a una cirugía por el momento". Sin embargo, la postura de Leopoldo Luque prevaleció para avanzar con la operación.

Continuidad de la jornada judicial

Tras la declaración de Correa, el tribunal dispuso un cuarto intermedio antes de recibir a los siguientes testigos.

La jornada continuará con los testimonios de Mario Schiter, quien trató al exfutbolista desde finales de los años 90 y lo acompañó en Cuba, y Óscar Alberto Franco, otro de los profesionales presentes en la atención recibida en noviembre de 2020.

El testimonio de Correa cerró con una descripción cruda de la actitud de Diego Maradona frente a los procedimientos médicos, señalando que el paciente se encontraba "cansado de hacerse estudios" y manifestaba deseos de retirarse del lugar.