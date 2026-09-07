En medio del debate por las Islas Malvinas, Trump habló con el primer ministro británico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes una comunicación telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. El mandamás estadounidense, esto decía ante la consulta sobre su postura en cuestión de soberanía del archipielago argentino.

El contacto representa el primer diálogo directo entre ambos mandatarios luego del cruce diplomático generado por la soberanía de las Islas Malvinas. En Inglaterra, hablan de un futuro conflicto armado.

Tensión diplomática y revisión de la posición estratégica

La llamada se concreta días después de que el líder estadounidense sugiriera la posibilidad de retirar el respaldo histórico a la postura británica sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Dicha advertencia generó inmediatas repercusiones en las administraciones de ambos países y encendió las alarmas en las autoridades de Londres.

Desde el gobierno británico habían ratificado enérgicamente su posición oficial al señalar que la soberanía sobre el territorio insular no se encuentra en debate. La declaración previa del jefe de Estado norteamericano había reabierto una discusión clave sobre las alianzas geopolíticas bilaterales.

La agenda bilateral y los temas en discusión

Durante la conversación formal, los jefes de Gobierno abordaron aspectos centrales de la relación diplomática y la cooperación internacional. Si bien no se difundieron detalles exhaustivos sobre los acuerdos alcanzados, el intercambio buscó encaminar el diálogo institucional.

El acercamiento ocurre en un contexto de constantes fricciones de la política exterior estadounidense con diversos socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La evolución de las negociaciones continuará bajo la atenta mirada de las cancillerías internacionales.