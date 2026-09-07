¿En modo TEG? Trump sugirió rebautizar Nuevo México como "Nueva América"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una fuerte controversia tras compartir en redes sociales una imagen que propone cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de Nueva América.

La iniciativa, replicada por la Casa Blanca, reavivó el debate sobre las modificaciones unilaterales a la geografía oficial.

Rechazo unánime de los dirigentes locales

Las reacciones políticas en el estado norteamericano no se hicieron esperar.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó de forma categórica la idea y sostuvo que "el nombre de Nuevo México no está en debate, ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos".

Por su parte, la representante demócrata Melanie Ann Stansbury reafirmó la identidad de la región al señalar que "el nombre de nuestro estado lleva generaciones de historia, cultura y familia, y nos pertenece a nosotros", concluyendo categóricamente: "somos neomexicanos. Punto".

El antecedente de otras disputas geográficas

Esta propuesta en plataformas digitales se suma a una serie de decisiones controvertidas adoptadas por la actual administración.

Recientemente, se impulsó el uso de la denominación Lago América en lugar de Lago Ontario para usuarios estadounidenses en Google Maps, además de la rebautización interna del Golfo de México como Golfo de América.

Por el momento no se ha informado sobre el inicio de un trámite legal o ejecutivo formal para concretar la modificación territorial, manteniéndose como un nuevo episodio de tensión entre el gobierno central y las autoridades estatales.