En plena guerra con Irán y sin dar explicaciones, echaron a un alto mando de la Marina de Estados Unidos

En un movimiento inesperado y en un contexto internacional delicado, el gobierno de Estados Unidos desplazó al secretario de la Marina, John Phelan, sin que se brindaran mayores precisiones oficiales sobre los motivos de la decisión.



La salida fue confirmada por el vocero del Pentágono, Sean Parnell, quien comunicó que Phelan abandonaría su puesto "con efecto inmediato".

El anuncio sorprendió incluso dentro del propio ámbito militar, ya que se produjo en medio de un operativo naval clave: el bloqueo de puertos iraníes mientras rige un alto el fuego en el conflicto con Irán.

El posteo de Parnell para comunicar la salida de Phelan.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, citadas por CNN, la decisión estuvo precedida por una conversación entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump. Tras ese intercambio, Phelan fue informado de que debía presentar su renuncia o enfrentarse a un despido.

Las diferencias entre Phelan y Hegseth venían acumulándose desde hacía tiempo, principalmente por desacuerdos en torno a reformas en el área de construcción naval. A eso se sumaba la cercanía del ahora ex funcionario con Trump, un vínculo que también habría generado tensiones dentro de la cúpula del Pentágono.

Las diferencias entre Hegseth y Phelan eran cada vez mayores.

Una fuente oficial citada por la cadena estadounidense aseguró que "el presidente Trump y el secretario Hegseth coincidieron en que se necesita un nuevo liderazgo en la Marina", lo que terminó de sellar el destino del funcionario.

Desde la Marina evitaron dar detalles sobre las circunstancias de la salida y derivaron las consultas a la Oficina del Secretario de Defensa, que no respondió de inmediato.

En tanto, la Casa Blanca se remitió a la declaración difundida por Parnell, quien expresó: "En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos". Y agregó: "Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina".