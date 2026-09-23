En Roma, buscan a un argentino que desapareció hace tres meses

Buscan a un argentino desaparecido en Roma. La familia de Nicolás Merlano no tiene noticias de él desde el 27 de junio, cuando se comunicó por última vez. Interpol emitió una alerta internacional para intentar localizarlo.

El hombre de 42 años, oriundo de Quilmes, había viajado a Italia para trabajar durante la temporada alta de verano. Como no tiene ciudadanía europea, estaba en condición de turista y contaba con un plazo legal de 90 días para permanecer en el continente.

La última comunicación de Nicolás Merlano

Según relató Daniela, hermana del desaparecido, Nicolás les contó durante su último contacto que le habían robado la mochila en la que llevaba su dinero. Ante esa situación, su padre acordó enviarle una ayuda económica.

Nicolás también contó que un hombre le había ofrecido trabajo para salir de la situación que atravesaba. La propuesta consistía en limpiar los juegos de una plaza.

El 27 de junio, Nicolás se comunicó con una amiga y le dijo que había solucionado el problema del dinero porque su padre le enviaría 100 dólares. Desde entonces, su teléfono permanece apagado.

Según supo su familia, llevaba dos días sin alimentarse bien, no tenía dinero y estaba durmiendo en un parque.

Nicolás viajó a Italia para trabajar.

Nicolás, que tiene un hijo de 15 años, tenía un pasaje para regresar al país el 28 de agosto, pero nunca volvió.

La denuncia y la alerta de Interpol

Durante julio, la familia se comunicó con representantes de la Cancillería argentina en Italia. Le indicaron que para solicitar la intervención de Interpol primero debían realizar la denuncia, que fue radicada el 26 de julio ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 9, fiscalía N.º 40.

Luego, Interpol emitió una alerta internacional. La ficha difundida por Interpol señala que Nicolás desapareció el 27 de junio en Roma. Antes de llegar a Italia había estado en Francia, España y Bélgica.

Que mide 1,77 metros, tiene ojos marrones, cabello castaño y barba al momento de la desaparición. También posee un lunar en el mentón y varios tatuajes: un pequeño rombo en el cuello, un cactus en una de sus piernas, un reloj con la inscripción "Tic Tac Efímero" en uno de sus brazos y una caricatura del "Indio Solari" con lentes en una de sus piernas.