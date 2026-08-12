¡EN VIVO! Eclipse solar total 2026: así se vive el minuto a minuto

El eclipse solar total convoca la atención de la comunidad astronómica internacional al cubrir completamente el disco solar y transformar el día en noche.

El evento alcanza su punto máximo de totalidad con un recorrido de la sombra lunar que cruza regiones del hemisferio norte.

En Argentina, el fenómeno no es visible de manera directa debido a la posición geográfica del país fuera de la franja de sombra.

Franja de totalidad y transmisión en directo

La franja donde la Luna bloquea por completo la luz del Sol abarca sectores de Groenlandia, Islandia, el norte de España, Rusia y un pequeño extremo de Portugal.

En esas latitudes, el evento permite apreciar la corona solar y la alineación planetaria en pleno día.

Para el público en América del Sur, organismos internacionales como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) habilitaron transmisiones digitales en vivo.

A través de estas señales oficiales y plataformas como Time and Date, es posible seguir el avance del eclipse en tiempo real desde computadoras y dispositivos móviles.

Recomendaciones de observación y próximos eventos

En los países donde la observación presencial es posible, especialistas de la NASA remarcan la necesidad de emplear anteojos certificados bajo la norma ISO 12312-2 o filtros solares homologados para evitar daños irreversibles en la visión.

Para los afines a la astronomía en el territorio nacional, la observación directa de fenómenos similares dependerá del calendario astronómico de los próximos años, cuando nuevas alineaciones proyecten la sombra de la Tierra o la Luna sobre la región sur del continente.