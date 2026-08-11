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Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
UNA BUENA

Encontraron con vida al argentino de 69 años que buscaban en Colombia tras el terremoto

El ciudadano fue localizado a salvo en una de las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 y ya tomó contacto con su familia.

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El ciudadano argentino de 69 años que era buscado intensamente en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 fue hallado con vida. 

Tras varias horas de incertidumbre y falta de comunicación por el colapso de las redes en la zona del desastre, el hombre fue localizado a salvo por los equipos de rescate y logró restablecer contacto con sus familiares en la República Argentina.

Un operativo de búsqueda entre el colapso de las comunicaciones

La búsqueda del hombre se había activado en las primeras horas posteriores al sismo en Colombia, cuyo epicentro se situó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó

La interrupción masiva de las líneas telefónicas y los servicios de internet en ciudades como Pereira, Cali y Quibdó había dificultado el rastreo de extranjeros en la región afectada.

Las gestiones diplomáticas del Consulado Argentino y el trabajo coordinado de los organismos de respuesta locales permitieron dar con la ubicación del adulto mayor, quien no presentó heridas de gravedad y fue asistido por las autoridades para garantizar su resguardo.

La situación de emergencia en la zona del desastre

El hallazgo se produjo en medio del despliegue de las fuerzas de seguridad y los equipos de Defensa Civil en los distritos declarados en alerta roja. 

Mientras continúan las tareas de remoción de escombros en los 86 edificios colapsados, la localización del argentino llevó tranquilidad a su entorno cercano en el marco de la tragedia vial y ambiental que atraviesa el país sudamericano.

Por su parte, la Cancillería Argentina mantiene activos los canales de asistencia para atender los requerimientos de otros compatriotas o residentes que se encuentren transitando la emergencia en territorio colombiano.

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