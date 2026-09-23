Murieron un famoso cantante y un reconocido empresario en un trágico accidente de helicóptero en Brasil

Un helicóptero privado que había desaparecido en Santa Catarina, Brasil, fue encontrado este martes luego de un operativo de búsqueda que se extendió durante casi 24 horas. Las autoridades locales confirmaron que los cinco ocupantes de la aeronave murieron como consecuencia del trágico accidente.

Entre las víctimas del accidente se encontraban el cantante brasileño Rick, integrante del reconocido dúo Rick & Renner; el empresario Bruno Avelar y el director de cine Paulo Soares.

Además, se confirmó el deceso del piloto, Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira, quienes viajaban a bordo de la aeronave.

La aeronave fue encontrada tras un importante operativo de búsqueda.

El helicóptero había despegado desde Porto Belo, en la costa norte del estado de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, ubicada en la región serrana. No obstante, la aeronave nunca llegó a destino y se perdió contacto durante el trayecto.

Ante la desaparición, los equipos de emergencia desplegaron en las últimas horas un amplio operativo para localizar el helicóptero. Participaron alrededor de 40 rescatistas, además de dos perros entrenados, más de diez vehículos y drones equipados con cámaras térmicas. Las tareas estuvieron condicionadas por la presencia de una intensa neblina en la zona.

La aeronave era un Bell 430 fabricado en 2001, con capacidad para un piloto y hasta siete pasajeros. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac), el helicóptero se encontraba habilitado y contaba con certificación vigente hasta agosto de 2027.

Quiénes eran las cinco víctimas del trágico accidente

El cantante Rick, cuyo nombre real era Geraldo Antônio de Carvalho, tenía 59 años y había desarrollado una extensa trayectoria junto a Renner dentro de la música country brasileña. El artista estaba en pareja con Geralda Helena y tenía dos hijos.

Los cinco ocupantes del helicóptero perdieron la vida.

Otra de las víctimas fue Bruno Avelar, empresario de 41 años especializado en networking y organización de eventos para emprendedores. El empresario mantenía vínculos con la familia de Neymar y había participado en actividades relacionadas con el Instituto Projeto Neymar Jr.

Avelar se había casado con Livia Avelar el 4 de agosto, apenas un mes antes del accidente. Durante las horas de búsqueda, su esposa había pedido oraciones por él. Tras confirmarse su muerte, la familia agradeció las muestras de apoyo y solicitó respeto por su privacidad mientras se preparan los detalles del funeral.