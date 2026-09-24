Encuentro clave entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al mandatario chino, Xi Jinping, en la pista de la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, cuando llegó ayer para una visita de Estado de tres días, en un gesto de especial protocolo que precederá a una agenda marcada por las tensiones entre ambos países.

La decisión de Trump de acudir personalmente a la base aérea para recibir a Xi, en lugar de esperar su llegada a la Casa Blanca, refleja el nivel de ceremonial previsto para la primera visita de Estado de un mandatario chino a Washington en más de una década.

Una cena de Estado con personalidades destacadas del mundo de la tecnología, una ceremonia militar en la Casa Blanca con sobrevuelos de aviones a reacción y una visita a los Archivos Nacionales, donde se conservan la Declaración de Independencia y la Constitución originales, son los actos destacados por los medios internacionales para esta visita histórica.

Xi Jinping realiza su primera visita en once años a Estados Unidos, donde hoy se reunirá con su homólogo, Donald Trump, en lo que será el tercer encuentro que mantienen en menos de un año ambos mandatarios. Xi Jinping no llevó consigo una gran delegación de altos ejecutivos de grandes empresas, como sí hizo Trump durante su visita a Pekín en mayo de este año.

El principal tema de la agenda será la extensión de la frágil tregua comercial, que expira el 10 de noviembre. Trump se ve atrapado entre su promesa de terminar con las importaciones chinas mediante aranceles y los posibles acuerdos con China que salgan de este encuentro, justo antes de las elecciones de mitad de mandato y de la expiración de una tregua comercial.

También se espera una reducción mutua de los aranceles: ambas partes se refieren a esto como el objetivo "30 por 30", consistente en la eliminación de 30.000 millones de dólares en bienes importados por cada lado.

En el plano de la inteligencia artificial (IA), que ambos países observan como de alto impacto en el equilibrio general de poder, tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad, las dos principales preocupaciones de Estados Unidos respecto al enfoque de China son la destilación (o uso por parte de empresas chinas de modelos estadounidenses para entrenar los suyos) y la posibilidad de que actores malintencionados puedan utilizar los modelos chinos de forma peligrosa.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet President Xi Jinping of China and Madame Peng Liyuan upon their arrival in Washington, D.C., ahead of the state visit at the White House. pic.twitter.com/nm2vGonChM — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

China no quiere que el debate sobre la seguridad se convierta en un instrumento para limitar su desarrollo tecnológico.

En vísperas de la visita, el periódico oficial chino People's Daily señaló cuatro líneas rojas para China: la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, los sistemas y vías políticas, y el derecho al desarrollo.

Con relación a la primera cuestión, Pekín podría basar su argumento en un comunicado conjunto firmado por los dos países en 1982, en el que Washington expresa su intención de reducir gradualmente las ventas de armas a la isla.

China también estaría buscando que Estados Unidos suspenda las entregas de armamento que Taiwán ya adquirió.



