Epicentro del terremoto en Colombia: de Chocó a Cali, Bogota y Medellín, hasta Ecuador y Panamá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitieron los datos oficiales correspondientes al potente evento telúrico registrado este lunes.

Epicentro y datos técnicos

Ubicación del epicentro: En las proximidades del municipio de San José del Palmar , en el departamento del Chocó (Pacífico colombiano).

Hora: 07:34 a. m. (hora local de Colombia).

Magnitud: 7,4 Mww (catalogado como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década).

Profundidad: 96 kilómetros (profundidad intermedia, lo que provocó que se percibiera en un radio muy extenso del país y la región).

Zonas más afectadas

Las emergencias principales y la concentración de daños materiales se focalizaron en el occidente del país y la región del Eje Cafetero:

Chocó: Especialmente en San José del Palmar (epicentro), Quibdó y municipios vecinos como Nóvita y Río Iró, donde se reportaron heridos, réplicas y daños significativos en infraestructuras. Valle del Cauca: Afectaciones severas en Cali (con colapsos de estructuras e impactos en el Hospital Universitario) y en municipios como Calima El Darién y Buenaventura. Risaralda: Pereira registró colapsos parciales de infraestructuras y daños en la cubierta del Aeropuerto Internacional Matecaña. Caldas y Quindío: Daños estructurales en edificaciones, centros históricos y templos (como la Catedral de Manizales), además de Armenia.

Ciudades importantes que lo sintieron

El sismo se percibió fuertemente en los principales centros urbanos de Colombia:

Cali: Una de las ciudades más impactadas en materia de infraestructura.

Pereira y Manizales: Reportaron severos daños físicos e interrupción de servicios.

Quibdó: Reportó heridos y daños en edificaciones.

Bogotá: Sacudida generalizada con evacuación masiva de edificios públicos y viviendas; autoridades confirmaron que no hubo colapsos graves en la capital.

Medellín: Sentido con alta intensidad, lo que motivó suspensiones preventivas en líneas del sistema Metro.

Otras ciudades: Armenia, Popayán, Cartago y Pasto.

Impacto internacional

Debido a la magnitud del movimiento telúrico, la sacudida también fue percibida con claridad en países vecinos como Ecuador (reportado por la Secretaría de Riesgos en provincias como Pichincha, Imbabura y Guayas) y Panamá.