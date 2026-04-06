Escala la guerra en Medio Oriente: al menos 17 muertos en Irán y 2 fallecidos en Israel

Al menos 17 personas murieron este lunes en Irán a raíz de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, en tanto que otras dos fallecieron y diez más resultaron heridas producto del impacto de un misil del país persa en un edificio en Haifa, en el norte de la nación administrada por Benjamín Netanyahu.

La ofensiva más grave en Irán ocurrió en la ciudad de Ghal'eh Mir, del distrito de Baharestan, donde hubo un bombardeo sobre dos viviendas, lo que dejó 13 muertos, según reportes de medios del país persa. Esta embestida se produjo pocas horas después del ataque conjunto que había provocado el fallecimiento del principal responsable de inteligencia militar de la nación persa, el general Mayid Jadamí.

En tanto, otros cuatro muertos y siete heridos se registraron en el este de Teherán, donde las explosiones destruyeron casas y provocaron daños severos en al menos 50 edificios, al tiempo que también se reportaron impactos en la Universidad Sharif, que dejaron sin electricidad a sectores del noreste de la capital.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel también alcanzó una mezquita universitaria, que resultó con techos colapsados y graves destrozos internos.

Detalles del ataque iraní en Israel



Al menos dos personas murieron y otras diez resultaron heridas producto del impacto de un misil iraní contra un edificio en Haifa, en el norte de Israel.

Autoridades del país administrado por Benjamín Netanyahu reportaron que el proyectil tenía una ojiva de aproximadamente 450 kilogramos, lo que explica el nivel de destrucción en la torre alcanzada, informaron medios internacionales.

Tras intensas labores durante toda la noche, bomberos lograron localizar a dos personas sin vida atrapadas bajo los restos.

Además, continuaban este lunes los operativos junto a unidades especiales con el fin de dar con otros dos individuos que permanecían incomunicados.