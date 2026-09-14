Escalada en la península coreana: Pyongyang lanzó misiles balísticos

Corea del Norte realizó un ejercicio combinado que incluyó el lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance, fuego de artillería y despliegue de drones hacia las aguas del mar del Este.

La maniobra militar se ejecutó desde la zona costera de Wonsan como respuesta directa a los ensayos conjuntos terminados recientemente por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Las fuerzas del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano detectaron que las armas recorrieron aproximadamente 250 kilómetros antes de impactar en el agua.

Frente a este escenario, la presidencia surcoreana convocó a una sesión de emergencia para analizar el incidente por considerarlo una infracción a las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Respuesta armada y pruebas del sistema de control

A través de sus agencias oficiales de comunicación, la administración de Pyongyang confirmó la realización de un ensayo de fuego destinado a probar la efectividad del sistema integrado de control de fuego.

Los medios estatales remarcaron que el objetivo primordial consistió en evaluar la capacidad de respuesta rápida de sus unidades de combate.

Las maniobras ocurrieron un día después de finalizado el ejercicio naval Freedom Edge, llevado a cabo por las fuerzas aliadas cerca de la isla de Jeju.

El gobierno norcoreano reiteró que este tipo de maniobras trigubernamentales constituyen preparativos de instrucción para una eventual agresión contra su territorio soberano.

Geopolítica en la región y lazos estratégicos

La operación militar es la primera de esta magnitud en tres semanas y reaviva la volatilidad geopolítica en la zona.

El despliegue se produce de manera simultánea a los intentos manifestados por el mandatario norteamericano Donald Trump para retomar el canal diplomático con el líder Kim Jong-un.

A pesar de los intentos de acercamiento internacional, la cúpula oficial de Corea del Norte mantiene el impulso de sus proyectos de armamento nuclear y desarrollo tecnológico defensivo. Al mismo tiempo, la nación consolida alianzas estratégicas en el plano diplomático y militar junto a Rusia y China.