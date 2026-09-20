Escándalo en Brasil: Lula denunció "fiestas y orgías" con jueces del Tribunal Supremo

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección en los comicios del próximo 4 de octubre, endureció sus críticas contra el Tribunal Supremo Federal (TSF) de su país y afirmó que, al menos, cinco de sus magistrados estarían involucrados "directa o indirectamente" en el escándalo de corrupción que rodea al banquero Daniel Vorcaro, detenido por un fraude multimillonario vinculado al Banco Master.

Las declaraciones sacuden de lleno la campaña presidencial en la que el político de 80 años compite cara a cara con Flávio Bolsonaro, hijo del condenado ex presidente Jair Bolsonaro.

Lula sostuvo que Vorcaro organizaba "fiestas y orgías" para captar influencias dentro del Poder Judicial y la clase política. Sin mencionar nombres, relató que uno de los jueces habría mantenido relaciones con una mujer enviada por el banquero y que, incluso, habría solicitado que el propio banco pagara una deuda de 10 mil reales. "Este tipo de comportamiento tan bajo se tiene que acabar en la política", afirmó el mandatario durante una entrevista radial.

El banquero Daniel Vorcaro, detenido por un fraude multimillonario.

Las revelaciones se apoyan en conversaciones extraídas del celular de Vorcaro difundidas por el portal Metrópoles, donde una mujer identificada como Rayanna menciona encuentros organizados por el banquero y asegura que una de las participantes "se acostó con Kassio", en alusión al magistrado Kassio Nunes Marques. Lula evitó nombrarlo, pero sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia directa a ese episodio.

La crisis se agrava por la cantidad de jueces presuntamente involucrados. Según la prensa brasileña, serían seis: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça. El caso más sensible involucra a un contrato millonario entre empresas vinculadas a Vorcaro y el estudio jurídico dirigido por la esposa de Moraes.

Lula admitió que el escándalo contamina la campaña y genera preocupación en el Gobierno. "Vamos a tener que debatir cómo vamos a solucionar esto. ¿Cómo vamos a reformar el Tribunal Supremo? Antes de cualquier reforma, tenemos que resolver este problema", señaló.

Eduardo Bolsonaro y su padre, Jair Bolsonaro.

Da Silva insistió en diferenciarse del caso y recordó que Vorcaro "se convirtió en banquero bajo el gobierno de Bolsonaro y se convirtió en prisionero bajo mi gobierno".

El Banco Master quebró tras el fraude multimillonario y las investigaciones de la Policía Federal avanzan sobre contratos, consultorías y vínculos entre el empresario y miembros del Poder Judicial, además de su relación con dirigentes políticos de distintos partidos.