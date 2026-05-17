Estados Unidos acusó a Cuba de comprar más de 300 drones rusos e iraníes: "Una amenaza creciente"

El gobierno de Donald Trump acusó a Cuba de comprar más de 300 drones a Rusia e Irán lo que representa "una amenaza creciente" para Estados Unidos.

Desde Washington sostienen que la decisión responde a posibles planes contra la base naval de Guantánamo y otros focos de acción, como buques militares, mientras que desde La Habana respondieron que la acusación es para preparar el terreno político para una acción militar en la isla.

Un funcionario del gobierno estadounidense indicó al sitio web Axios, que publicó la denuncia, que hay "evidente preocupación" por la amenaza que representa Cuba "debido a los avances en la guerra con drones y a la presencia de asesores militares iraníes".

La adquisición de los drones de ataques por parte de Cuba habrían comenzado a partir del 2023 y se pretende comprar una cantidad mayor, según la denuncia de Washington.

Por su parte, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, remarcó que "el esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles".

Subrayó, en este marco, que "Estados Unidos es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa".

La tensión bilateral continúa en aumento tras esta denuncia y las declaraciones de Donald Trump en las que definió a Cuba como "una nación fallida" que requiere de ayuda de manera urgente.

"Los residentes quieren volver, invertir y recuperar Cuba", enfatizó el líder republicano en una entrevista televisiva sobre la comunidad cubano-estadounidense que vive en el estado de Florida.