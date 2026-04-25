Estados Unidos busca reactivar el diálogo con Irán y envía emisarios a Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió mover una nueva ficha diplomática en medio del conflicto con Irán. En ese marco, envió a sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad para retomar conversaciones con el canciller iraní, Abbas Araghchi.

El encuentro, previsto para este sábado, se da en un escenario de alta tensión internacional, con una tregua frágil y un conflicto que sigue impactando en la economía global, especialmente en el mercado energético.

Desde la Casa Blanca confirmaron que el objetivo de la delegación es reabrir canales de diálogo, aunque por ahora las negociaciones serían indirectas. La portavoz Karoline Leavitt señaló que la intención es "escuchar a los iraníes" y evaluar posibles avances.

En paralelo, Araghchi ya se encuentra en Pakistán y evitó dar precisiones sobre la agenda, aunque anticipó que su visita también incluye temas bilaterales y la situación regional.

Mientras tanto, en Washington siguen de cerca la evolución de las conversaciones. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios del área de seguridad se mantienen en alerta ante la posibilidad de intervenir si hay avances concretos.

El rol de Pakistán aparece como clave en esta instancia. El país busca consolidarse como mediador tras haber impulsado la extensión del alto el fuego, en un intento por evitar una escalada mayor en la región.

Sin embargo, uno de los principales focos de conflicto sigue siendo el estrecho de Ormuz. Irán mantiene el control del paso, mientras que Estados Unidos sostiene el bloqueo sobre puertos iraníes y refuerza su despliegue militar, que ya alcanza niveles inéditos en las últimas décadas.

El impacto económico ya se siente a nivel global. El precio del petróleo se mantiene elevado y la volatilidad domina los mercados internacionales. En ese contexto, la Casa Blanca extendió por 90 días la exención a la Ley Jones para facilitar el transporte de energía y amortiguar el impacto en el abastecimiento.