Estados Unidos canceló los turnos para tramitar visas en todo el mundo

El Gobierno de los Estados Unidos dispuso la suspensión de las citas para solicitar visados en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo. De esta manera, la administración de Donald Trump avanza en una nueva ofensiva migratoria que incluye la revisión y posible revocación de visados de negocios y turismo (conocidos como B1 y B2) para un número que podría alcanzar hasta las 200.000 visas de extranjeros que solicitaron asilo en el país.

Esta medida, confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, responde a la puesta en marcha de una iniciativa de formación global para el personal consular.

Aunque el organismo no detalló el alcance ni la duración de la capacitación, sí aclaró que el objetivo es reforzar los criterios para descartar a solicitantes considerados susceptibles de depender de prestaciones públicas en Estados Unidos.

Además, busca garantizar que las solicitudes de visado sean evaluadas "de manera exhaustiva y coherente". Las nuevas fechas serán comunicadas más adelante, según indicaron las autoridades.

Esta paralización de los turnos fue anticipada por el diario británico Financial Times, que informó que varios solicitantes de visados de migración recibieron correos electrónicos notificando la reprogramación de sus entrevistas.

Cabe señalar que en su segundo mandato, Trump profundizó la campaña de deportaciones y el endurecimiento de la política migratoria.

Entre las medidas recientes figuran la revocación de visados y permisos de residencia, así como el rechazo de solicitudes por motivos que incluyen opiniones políticas y la participación en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí sobre Gaza.

EE.UU. revocará visas de miles de solicitantes de asilo

Mientras tanto, el Departamento de Estado anunció el martes que revocará las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos

"Estamos colaborando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, ndlr.) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", declaró a la AFP el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informaciones de prensa.

El Departamento de Estado paralizó los turnos para el tramite de la visa estadounidense.

"Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación", agregó Pigott. Además, la Casa Blanca dio a entender en una publicación en X que "hasta 200.000 visas" se verían afectadas y afirmó que sería la "mayor revocación masiva de visas de la historia".

Según argumenta el republicano, estas acciones buscan fortalecer la seguridad interna, aunque la estrategia migratoria enfrentó obstáculos en la Justicia. El viernes pasado, un juez estadounidense anuló una política que suspendía la expedición de visados de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que excedía las competencias legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, Las organizaciones de derechos humanos condenaron la ofensiva migratoria de Trump, a la que calificaron de discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y al debido proceso.

Del mismo modo, advirtieron que la política generó un clima de inseguridad para las minorías étnicas, que denuncian la elaboración de perfiles raciales.



