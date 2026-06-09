Estados Unidos lanzó una ola de ataques contra Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros

Momentos de alta tensión se viven en Medio Oriente. Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un avión norteamericano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anticipado la ofensiva contra este país. "Estados Unidos debe, por necesidad, responder al ataque", apuntó el mandatario.

Así las cosas, tras la acusación por el incidente al país de Medio Oriente, la administración norteamericana señaló: "Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET de hoy por orden del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU".

A través de su cuenta Truth Social, el presidente estadounidense acusó a Irán por la caída del helicóptero en el estrecho de Ormuz.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", subrayó Trump en sus redes sociales.

Trump había dicho el pasado sábado que estaba en la "fase final" de las gestiones para el alto al fuego. Pero la tensión subió en los últimos días frente a las hostilidades crecientes entre Líbano e Israel.