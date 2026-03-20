Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por los líderes militares de Irán

Las autoridades de Estados Unidos definieron que ofrecerán una recompensa de 10 millones de dólares por información de los líderes militares de ese país.

"Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo", apuntaron desde el Departamento de Estado de EEUU.

En ese sentido, Estados Unidos solicitó: "Si tiene información sobre estos u otros líderes clave del CGRI o sus ramas, envíenosla a través de nuestra línea de información en Tor o Signal".

Los cinco nombres por los que se brinda una recompensa son el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi; el jefe de inteligencia del CGRI, Majid Khademi; el jefe de drones del grupo paramilitar, Sa'id Aghajani; el jefe de ciberseguridad, Hamidreza Lashgarian; y Ali Abdollahi, quien dirige el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, un comando conjunto del ejército de Irán.

Más avisos de recompensas

Sobre este asunto, Estados Unidos anteriormente había lanzado también una recompensa de 10 millones de dólares por los altos mandos del régimen iraní, entre los que se encuentran el líder supremo Mojtaba Khamenei.

Al respecto, Estados Unidos afirmó: "Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo".