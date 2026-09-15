Estados Unidos reconoció por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio para defenderse de ataques enemigos

Estados Unidos reconoció por primera vez que desplegó armamento en el espacio, una confirmación que expone el avance de la preparación militar de Washington ante posibles ataques de fuerzas enemigas.

La existencia de estos sistemas fue anunciada por el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, durante la conferencia anual Air, Space and Cyber, realizada en National Harbor, Maryland.

El funcionario aseguró que este despliegue está destinado a la protección nacional: "Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink.

La declaración no estuvo acompañada por información sobre qué tipo de armamento se encuentra desplegado y tampoco se informó cuántos sistemas están en órbita ni cuándo comenzaron a operar, por lo cual se desconoce el alcance concreto de este sistema.

El secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink (Space Foundation).

El anuncio se produce mientras EE.UU. desarrolla nuevos proyectos vinculados con la defensa, como un programa de interceptores con base espacial y una constelación de satélites que tendrá como objetivo detectar y seguir objetivos móviles desde la órbita.

La estrategia estadounidense responde, de acuerdo con el funcionario, a la necesidad de preservar la superioridad militar tanto en el espacio aéreo como fuera de la atmósfera, frente al desarrollo de capacidades espaciales y contraespaciales de China y Rusia.

En las últimas décadas, ambas potencias, al igual que Estados Unidos e India, desarrollaron capacidades militares vinculadas con el espacio, incluidos sistemas capaces de afectar satélites utilizados para comunicaciones, navegación y vigilancia.

El despliegue de armas y satélites tiene como objetivo protegerse de ataques enemigos.

El rechazo de China y Rusia a las armas de Estados Unidos en el espacio

La confirmación estadounidense provocó respuestas de Beijing y Moscú. China cuestionó el despliegue y advirtió sobre el riesgo de que el espacio exterior se transforme en un nuevo escenario de conflicto, mientras que Rusia exigió que el espacio permanezca libre de armas.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, reclamó a Washington que deje de ampliar sus capacidades militares orientadas a una eventual guerra espacial y pidió evitar una mayor militarización del espacio.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió que el espacio siga libre de armas y respaldó los acuerdos internacionales destinados a impedir una escalada militar fuera de la Tierra: "Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando por la completa desmilitarización del espacio", afirmó.

¿ Qué dice el tratado internacional sobre armas en el espacio ?

El marco internacional vigente no prohíbe de manera general las armas convencionales en el espacio, aunque el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 sí establece la prohibición de colocar en órbita armas nucleares y otros dispositivos de destrucción masiva.

Para algunos especialistas, la existencia de sistemas estadounidenses de este tipo ya era una posibilidad conocida desde hacía años, pero la confirmación por parte de un alto funcionario militar constituye un cambio relevante en la forma en que Washington expone sus capacidades para responder a eventuales amenazas en el espacio.