Estados Unidos sancionó 27 aerolíneas iraníes por trasladar armas, personal y cargas para el "régimen" de Teherán
La medida busca asfixiar financieramente a Teherán al bloquear a 27 aerolíneas comerciales y firmas internacionales acusadas de transportar armas y personal militar.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 36 entidades, incluyendo 27 aerolíneas iraníes, con el objetivo de bloquear el transporte ilícito de armamento, personal y suministros utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La medida busca desmantelar la logística comercial que sustenta la estructura militar del gobierno de Teherán.
Sacar del mercado global a la aviación comercial iraní
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las autoridades estadounidenses extendieron la lista de compañías penalizadas a la totalidad de las líneas aéreas comerciales iraníes que aún operaban sin restricciones internacionales.
El plan apunta a cortar el flujo financiero y operativo de empresas como Mahan Air, Iran Aseman Airlines, Ata Airlines Company, Iran Air Tour, Qeshm Air, Zagros Airlines y Saha Airlines, entre otras.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la medida excluye formalmente a estas empresas del sistema financiero global y penalizará a cualquier actor internacional que mantenga relaciones comerciales con la red aérea estatal o privada de ese país.
Redes internacionales y presiones en el mercado energético
La resolución alcanza a compañías con sede en terceros países -como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán- acusadas de brindar logística, repuestos y servicios de carga.
Entre las firmas sancionadas figuran ECT Aviation Support UAE, Sky Phoenix, S Sistem y Mes Cargo, además de ejecutivos del sector.
La intensificación del bloqueo económico coincide con un contexto de creciente volatilidad geopolítica en Medio Oriente, donde la interrupción del tráfico comercial y los conflictos en la región han impulsado el precio internacional del petróleo cerca de los 100 dólares por barril.