Israel y Líbano se reúnen una vez más en busca de un acuerdo de paz: ¿Qué pide cada uno?

Israel y el Líbano se sentarán este jueves en el Departamento de Estado de Washington para protagonizar una segunda ronda de conversaciones directas.

El encuentro se producirá apenas 9 días después del primer diálogo entre ambos países desde 1993 y en el marco del alto el fuego de 10 jornadas que entró en vigencia el pasado 16 de abril tras semanas de ofensiva israelí en el sur del Líbano.

Estados Unidos precisó que las conversaciones se celebrarán "a nivel de embajadores" y que la Casa Blanca seguirá actuando como facilitador del proceso. "Continuaremos facilitando conversaciones directas y de buena fe entre ambos gobiernos", señaló una fuente, según la agencia EFE.

La delegación de el Líbano estará encabezada por Simon Karam, veterano diplomático que fue embajador en Washington entre 1992 y 1993, y quien ya participó en diciembre pasado en las conversaciones civiles con Israel celebradas en la localidad sureña de Naqoura, en el marco del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024.

El presidente libanés, Joseph Aoun, fue explícito al anunciar el nombramiento: "Nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano".

La delegación israelí, en tanto, volverá a estar encabezada por el embajador Yechiel Leiter, quien ya había liderado la primera ronda de charlas.

Marco Rubio, el mediador entre Israel y el Líbano.

La historia bélica entre Israel y el Líbano



La reunión del 14 de abril, con la participación de Leiter y la embajadora libanesa Nada Hamadeh, fue el contacto directo de más alto nivel entre ambos países desde 1993.

Israel y el Líbano se encuentran técnicamente en guerra desde la fundación del Estado hebreo en 1948 y nunca firmaron un tratado de paz. Hasta la semana pasada, cualquier forma de diálogo directo entre ambos gobiernos era algo realmente impensable en el corto plazo.

El Líbano fue arrastrado al actual conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbollah abrió un nuevo frente contra Israel en apoyo a Irán, días después de que Washington y Tel Aviv lanzaran operaciones militares contra la República Islámica el 28 de febrero.

El ejército israelí respondió con una ofensiva terrestre y aérea en territorio libanés que, según las autoridades del país, ya causó más de 2.300 muertos y el desplazamiento de más de un millón de personas.

Las conversaciones excluyen deliberadamente a Hezbollah, grupo terrorista que rechaza cualquier negociación con Israel.

La zona del conflicto: frontera entre Israel y el Líbano.

El presidente Aoun situó la disyuntiva en términos directos: el Líbano se enfrenta a elegir entre "la continuación de la guerra, con sus graves repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o las negociaciones para ponerle fin". Y afirmó: "Yo elegí la negociación con la esperanza de que podamos salvar al Líbano", afirmó el mandatario.

Beirut también rechazó que Irán actúe como interlocutor en su nombre, y declaró estas conversaciones independientes del diálogo paralelo entre Washington y Teherán en Islamabad, cuya segunda ronda atraviesa un delicado "impasse".

El proceso se desarrolla sobre terreno inestable. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró que las fuerzas armadas de su país no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante la tregua.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y quien viene impulsando activamente la mediación, invitó a Netanyahu y a Aoun a una reunión en la Casa Blanca que, de materializarse, sería el primer encuentro entre jefes de Estado israelí y libanés en casi cuatro décadas.

La brecha entre ambas partes sigue siendo profunda: Beirut exige el fin de la ocupación israelí del sur y el despliegue del ejército libanés en la frontera reconocida internacionalmente. Tel Aviv condiciona cualquier acuerdo duradero al desarme de Hezbollah. La celebración de una segunda ronda antes de que expire la tregua indica voluntad de mantener el canal abierto, pero no garantiza que las posiciones estén cerca de llegar a un acuerdo duradero.

¿ Qué pediría Líbano en esta nueva reunión ?



El gobierno de Líbano buscará, en el marco de una nueva instancia de diálogo, prolongar la vigencia del alto el fuego con Israel.

De acuerdo con un funcionario citado por AFP, la delegación libanesa llevará a la mesa de negociaciones una propuesta concreta: extender la tregua durante un mes adicional.

En ese contexto, también exigirá "el fin de los bombardeos y destrucción de Israel en las zonas donde está presente, y un compromiso con el alto el fuego".