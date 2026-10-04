Paridad en Brasil a una hora del cierre de las elecciones

Las mesas de votación en Brasil ingresaron en su última hora de funcionamiento en una jornada caracterizada por la extrema paridad política entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Con el cierre de los centros electorales programado para las 17, los análisis previos y los datos de la jornada apuntan a la necesidad de resolver la jefatura de Estado en una segunda vuelta.

Escenario de paridad técnica y expectativas por los resultados

Los sondeos de las últimas horas mostraron un escenario de estricto empate técnico entre las principales fuerzas políticas contendientes. La escasa diferencia en las proyecciones mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de que alguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta requerida.

El despliegue de las urnas electrónicas en todo el territorio brasileño permitirá que el Tribunal Superior Eleitoral comience con la difusión de los primeros cómputos oficiales pocos minutos después del cierre de los comicios.

Proyección de balotaje y cargos en disputa

En caso de confirmarse la tendencia de los análisis y que ningún postulante supere la mitad más uno de los votos válidos, la definición presidencial se trasladará a una segunda vuelta fijada para el próximo domingo 25 de octubre.

Además de la fórmula ejecutiva, la jornada convocó a más de 158 millones de electores para renovar los cargos de gobernadores, la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.