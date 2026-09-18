Humilde familia crió a su "gatito" hasta que descubrió que era un felino de una nueva especie

Un grupo de investigadores internacionales identificaron a una novedosa especie de felino salvaje que habita en las yungas bolivianas: se trata del Leopardus tilcayo, y posee características físicas más pequeñas que un gato doméstico.

El animal que fue analizado convivió durante un año con una familia en Bolivia luego de ser descubierto en el bosque los Yungas en 2016, que lo había criado como una mascota habitual.

El pequeño animal que pertenece a una especie de felino salvaje y fue hallado en Bolivia.

Durante ese año el felino mostró actitudes poco habituales para un animal de su especie, como el consumo de huevos y pastas, perseguía gallinas, contaba con actitudes predadoras y emitía un maullido diferente.

Los dueños del extraño "gatito" decidieron que lo trasladen al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, donde lo resguardaron, investigaron y en las últimas horas descubrieron que se trataba de una especie que venía siendo investigada desde hace 100 años.

Qué características tiene el Leopardus tilcayo

El Leopardus tilcayo es una nueva especie de felino silvestre que cuenta con un tamaño que ronda los 46 centímetros desde la cabeza al cuerpo, pesa aproximadamente 1,3 kilogramos y posee un rostro pequeño con orejas cortas y redondeadas.

Otra de las características físicas de esta raza es que cuenta con bigotes largos y grandes rosetas, marcas similares a una rosa caracterizadas por un borde más oscuro y un centro más claro, en su pelaje.

Los animales de este género habitan la ecorregión de los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes en Bolivia y enfrentan complicaciones severas por la deforestación y quemas para cultivo en esa zona geográfica.

La identificación de esta especie permitió redefinir el grupo de gatos tigre sudamericanos, que estaría integrado por cinco razas diferentes: los leopardus tilcayo, gattulus, emailiae, pardinoides y tigrinus.



