Famosa conductora y su hermano condenados por narcotráfico: ambos recibieron pena de muerte

El Tribunal Penal de El Cairo condenó a la pena de muerte por ahorcamiento a la presentadora de televisión Sarah Jalifa y a su hermano Mohamed Jalifa tras hallarlos culpables de crear y liderar una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización de drogas sintéticas.

La resolución judicial incluye además penas de prisión para otros integrantes de la banda y sanciones económicas.

Ella es la presentadora de televisión Sarah Jalifa condenada a muerte en las últimas horas.

El laboratorio clandestino y las pruebas del caso

La investigación de la Fiscalía estableció que los acusados acondicionaron un inmueble residencial para convertirlo en un laboratorio clandestino enfocado en el procesamiento de sustancias ilícitas.

Durante las incursiones policiales, las fuerzas de seguridad incautaron más de 750 kilogramos de estupefacientes y precursores químicos destinados a la distribución.

El fallo del tribunal se sustentó en material audiovisual y más de veinte testimonios que documentaron la logística empleada por los hermanos Sarah Jalifa y Mohamed Jalifa.

La causa también incluyó cargos por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones sin las licencias correspondientes.

Proceso legal y alcance de las sentencias

El expediente judicial involucró inicialmente a 28 personas, de las cuales nueve recibieron penas de cadena perpetua, siete resultaron absueltas y dos permanecen en condición de prófugas.

La resolución incluyó una multa monetaria impuesta a los principales condenados por el equivalente a más de ocho mil dólares.

La imposición de la máxima sanción requirió la consulta previa al Gran Muftí de Egipto, tal como establece el procedimiento legal en los casos de pena capital. La sentencia dictada en primera instancia no es firme y la defensa de los imputados podrá interponer los recursos de apelación correspondientes.