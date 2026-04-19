Brasil: una argentina y su hijo murieron tras chocar contra un camión

Una mujer argentina y su hijo, de 19 años, perdieron la vida en un brutal choque frontal en Brasil que dejó un saldo total de cinco fallecidos. El siniestro ocurrió en la mañana de este domingo sobre la ruta SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina.

Según trascendió, las víctimas se transportaban en un Fiat Uno que, por causas que la Policía investiga, impactó de frente contra un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario.

El accidente dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos una mujer argentina y su hijo, de 19 años.

El hecho se produjo alrededor de las 7, cuando el automóvil habría invadido el carril contrario tras realizar una maniobra de giro, lo que derivó en el choque frontal con un camión tipo bitrem.

Tras el fuerte impacto, todos los ocupantes del vehículo murieron en el acto y quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. Bomberos trabajaron durante varias horas para retirar los cuerpos.

Entre los fallecidos se encontraban Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos oriundos de la localidad de San Pedro, en la provincia de Misiones.

Las otras víctimas fueron identificadas como Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza, quienes también viajaban en el vehículo y trabajaban en una empresa cerealera de la zona.

Por su parte, el conductor del camión resultó ileso. Tras el accidente, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro para determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.