Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia y explicó su vínculo con Nadia Beller

El consultor político Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia boliviana en el marco de la causa que investiga el ataque contra su ex pareja, Nadia Beller, ocurrido el lunes frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Puntualmente, el exasesor del presidente Javier Milei brindó su testimonio de manera voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia.

Según la imputación formal por intento de femicidio del Ministerio Público boliviano, Cerimedo habría planificado y orquestado el hecho, al persuadir sistemáticamente a la víctima para que se dirija al hotel, donde se produjo el atentado, bajo la falsa promesa de brindarle escoltas y seguridad.

"Todo esto, aprovechándose de su condición de pareja de Nadia Beller y de padre del hijo que ella lleva en el vientre, cursando un embarazo de cuatro semanas", completa la imputación por la cual está detenido.

Esta jornada, el colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz buscó despegarse de las acusaciones de la abogada y brindó detalles sobre su vínculo. De esta manera, su declaración fue incorporada a la imputación presentada por la comisión de fiscales que investiga el caso.

Según apuntó Cerimedo, conoció a Beller en octubre de 2025, a través de un amigo en común. Todo comenzó como una relación de amistad y luego ella empezó a quedarse en su departamento de La Paz. "Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto", afirmó en su declaración, según indica el medio boliviano El Deber.

Además, el socio fundador de La Derecha Diario reconstruyó los últimos momentos en los que tuvo contacto con Beller antes del ataque. Según relató, la vio por última vez el 17 de agosto, cuando ella le habría contado que tenía previsto dirigirse al hotel Viru Viru, donde finalmente fue atacada.

Cerimedo aseguró que al día siguiente tomó un vuelo hacia La Paz a primera hora de la mañana y negó haber tenido participación en el ataque.

Ahora, la Justicia boliviana deberá definir este jueves si ordena la prisión preventiva por 180 días solicitada por la Fiscalía. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, había señalado a Cerimedo como el principal acusado en la investigación.

Por su parte, la fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión que lleva adelante el expediente, confirmó que Beller ya prestó declaración. Al mismo tiempo, notificó que los investigadores incorporaron distintos elementos a la causa. Entre ellos se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar del ataque y otras actuaciones realizadas durante las primeras horas de la investigación.

Cómo fue el ataque contra Nadia Beller

Como bien se informó, Beller fue atacada el lunes por la noche en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la reconstrucción inicial, dos hombres que aparentaban ser repartidores de comida llegaron hasta el lugar.

Uno de ellos le disparó varias veces, mientras que el otro le sustrajo sus pertenencias antes de escapar. Los dos sospechosos permanecen prófugos.

La abogada recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde posteriormente apuntó contra Cerimedo y lo señaló como presunto responsable intelectual del ataque.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando había llegado desde La Paz, pocas horas después del ataque. Estaba por abordar un vuelo a la Argentina.



