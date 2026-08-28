"Una situación personal que no pude manejar", dijo Cerimedo tras ser acusado por intento de femicidio

El asesor político argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio, cuestionó las declaraciones públicas de la abogada y activista Nadia Beller sobre el ataque que sufrió en las últimas semanas y aseguró que "pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz".

Cerimedo puntualizó que aclarará "todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún tipo de sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno" tras ser acusado de enviar a los sicarios que dispararon contra su expareja.

Fernando Cerimedo se refirió al caso que lo mantiene en prisión.

Mediante una carta pública, el exasesor del presidente Javier Milei calificó al delito por el que fue detenido como "una situación personal" que no pudo manejar y lamentó que "se haya tornado en cuestión de interés político".

Cerimedo deberá cumplir una prisión preventiva por 180 días en el marco de las investigaciones por el intento de femicidio contra Nadia Beller, y en simultáneo, afronta una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La relación entre el asesor político y el presidente de Bolivia

Cerimedo detalló que su rol como colaborador del presidente no le otorgaba "ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial" y calificó como "mentiras y difamaciones" las versiones que indicaban lo contrario.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reconoció que se habían contactado con el asesor argentino para trabajar en una estrategia electoral para la segunda vuelta de las elecciones y siguió colaborando en el comienzo de la gestión.

Por su parte, Cerimedo reafirmó las declaraciones de Paz y reconoció que jamás participó "de negociados ni de ningún tipo de acto" en su nombre y "mucho menos en nombre de la esposa del presidente".







