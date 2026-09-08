Trasladaron a Fernando Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito e intento de asesinato de su expareja, el consultor político Fernando Cerimedo fue trasladado desde Santa Cruz a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.

En un breve cruce con la prensa boliviana al bajarse del avión que lo trasladó, Cerimedo pidió "perdón" al presidente Rodrigo Paz, de quien fue asesor, y a su esposa Natalia Basil, por haberse relacionado sentimentalmente con la abogada Nadia Beller, por cuyo intento de asesinato se encuentra acusado.

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Dirigiéndose al presidente boliviano, el consultor le pidió "perdón por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", dijo en alusión a Beller y, al ser consultado sobre si tenía algo que decirle a su familia, respondió: "A mi esposa, que me perdone".

"Yo pido justicia, que se haga justicia y que se sepa la verdad; la justicia tiene que investigar y se va a saber la verdad", expresó Cerimedo mientras lo bajaban del avión, y ante una consulta sobre si tenía algo para decirle a Beller, expresó: "Va a tener que explicarle a la Justicia todas las mentiras que está diciendo".

Traslado hermético del exasesor

Cerimedo, quien fue asesor político del presidente Javier Milei durante la campaña electoral de 2023, fue retirado del penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde se encontraba detenido por el intento de asesinato de Beller, y fue trasladado bajo un fuerte operativo policial hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru para ser llevado a La Paz por la causa de enriquecimiento ilícito.

El consultor, escoltado por policías y llevando un buzo con una capucha que no se quitó, abordó a las 5.30 del martes un vuelo de la empresa estatal Boliviana de Aviación con destino al aeropuerto de El Alto, acompañado por efectivos. Desde allí fue trasladado en una cápsula de seguridad hasta el penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en el altiplano paceño, al que ingresó pasadas las 7.10.

Investigación de la causa

La nueva detención preventiva fue ordenada por la Justicia de La Paz por un período de 180 días, en una causa en la que se investiga a Cerimedo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

La investigación fue abierta de oficio por la Fiscalía de La Paz a partir de declaraciones de su expareja, Nadia Beller, y derivó en una serie de allanamientos a inmuebles vinculados con el consultor. En esos procedimientos, las autoridades bolivianas secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, documentación y equipos tecnológicos.

¿Qué se encontró en un allanamiento?

El fiscal departamental de La Paz informó tras uno de los allanamientos que habían sido encontrados 500.000 bolivianos, además de dólares y euros, y que también se había secuestrado una "mini granja de bots" para ser sometida a peritajes.

Cerimedo ya se encontraba detenido desde el 21 de agosto en Palmasola por otra investigación, vinculada con el ataque a tiros sufrido por Beller días antes en Santa Cruz.

Órdenes de detención

En ese expediente está acusado por el presunto delito de tentativa de feminicidio, ilícito en el que negó haber participado. La justicia boliviana ordenó también en ese caso que permaneciera detenido preventivamente durante 180 días, pero en Santa Cruz de la Sierra.

La existencia de dos órdenes de detención en distintos establecimientos penitenciarios motivó una disputa judicial de la defensa de Cerimedo, que intentó evitar su traslado a La Paz, pero un tribunal de garantías de Santa Cruz rechazó el viernes pasado una acción de libertad presentada por sus abogados para impedir que fuera llevado a Chonchocoro.



