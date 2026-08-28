Fernando Cerimedo negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia: "Jamás participé de negociados"

El consultor político Fernando Cerimedo, detenido en la cárcel boliviana de Palmasola, difundió este jueves una nueva carta en respuesta a las declaraciones realizadas por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien había reconocido su colaboración , aunque negó que hubiera ocupado funciones oficiales dentro de su gobierno.

"Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz", comenzó Cerimedo en el texto que envió a los medios de comunicación. En esa línea, el consultor sostuvo que las versiones que circulan sobre su participación en la gestión boliviana no constituyen hechos y también cuestionó las acusaciones realizadas en su contra.

En ese sentido, buscó aclarar cuál fue el verdadero rol que tuvo durante su vínculo con el mandatario boliviano. "Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial", destacó Cerimedo.

El consultor fue contundente al negar que haya tomado decisiones o actuado en representación de Paz o de alguno de sus familiares. "Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones", sostuvo, y agregó que nunca utilizó su vínculo con el presidente pese a las acusaciones y "difamaciones infundadas" que, según afirmó, sostienen lo contrario.

Cerimedo también rechazó las acusaciones relacionadas con supuestos negociados y actividades ilícitas. "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente", manifestó. Además, destacó que aprecia profundamente a la esposa del mandatario y defendió la honorabilidad de toda la familia presidencial.

Por otra parte, el consultor se refirió al conflicto que mantiene con su expareja, Nadia Beller, y cuestionó que una situación de carácter privado haya adquirido una dimensión política. "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político", expresó, al considerar que existen sectores interesados en perjudicar al actual gobierno boliviano.

En el cierre de su carta, Cerimedo manifestó su deseo de que su situación judicial se resuelva cuanto antes y aseguró que podrá responder a las acusaciones. "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras", afirmó, al sostener que las versiones difundidas buscan dañar al gobierno de Bolivia.