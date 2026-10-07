Flávio Bolsonaro propone reformar la Constitución de Brasil

El senador Flavio Bolsonaro anunció la presentación de una propuesta de enmienda para reformar la Constitución de Brasil bajo el argumento de avanzar en la redemocratización de las instituciones nacionales.

La iniciativa surge tras el complejo escenario político dejado por las elecciones generales en Brasil, donde la ajustada contienda electoral entre las fuerzas de la derecha conservadora y el oficialismo consolidó un panorama de fuerte polarización política en todo el país.

El proyecto elaborado por el sector legislativo aliado a la oposición propone modificaciones en el sistema judicial y legislativo para reestructurar el funcionamiento del poder público.

La medida busca alterar los contrapesos entre las principales esferas del Estado tras los resultados electorales que reconfiguraron la correlación de fuerzas dentro del mapa parlamentario.

Cambios en el equilibrio de poderes y la Corte Suprema

Entre los puntos centrales de la reforma, el texto contempla acotar las atribuciones de los integrantes del Tribunal Supremo Federal y redistribuir facultades hacia el Congreso Nacional. La medida apunta a limitar los fallos individuales de los magistrados y fortalecer las capacidades de intervención de las cámaras legislativas sobre decisiones del Poder Judicial.

Los promotores del proyecto sostienen que la propuesta busca garantizar la división republicana de poderes y evitar excesos de jurisdicción en el marco de las contiendas políticas. Sin embargo, la iniciativa generó inmediatas discrepancias entre las distintas bancadas parlamentarias respecto de su viabilidad normativa.

Reacciones y debate en el Congreso de Brasil

La iniciativa de la bancada opositora reabrió la discusión política en Brasilia en un contexto de marcadas diferencias entre el oficialismo y los bloques conservadores. Legisladores aliados al gobierno nacional cuestionaron el proyecto por considerar que intenta menoscabar la independencia judicial y alterar el orden constitucional vigente.

El trámite parlamentario requerirá un amplio proceso de negociación en comisiones antes de ser sometido a debate y votación en el pleno de ambas cámaras.