Flávio Bolsonaro votó en Brasil: "Quiero ganar las elecciones para terminar con la era del atraso"

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de Brasil, votó este domingo en Río de Janeiro.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que Brasil necesita un "cambio" para terminar con la "era de atraso" que atribuyó al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", sostuvo Flávio ante los periodistas luego de emitir su sufragio.

La palabra de Flávio Bolsonaro luego de votar en una escuela en Río de Janeiro





Bolsonaro fue el primer candidato presidencial en votar, apenas unos 20 minutos después de la apertura de los centros electorales.

El senador sufragó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.

Llegó vestido con una camisa amarilla clara de manga corta y llevó en el pecho un adhesivo con el número 22, correspondiente a su identificación en la urna electrónica.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil por el Partido Liberal, emitió su voto durante los primeros minutos de la apertura de los comicios. (Foto: REUTERS).

Luego de votar, el líder del Partido Liberal afirmó que "Brasil necesita cambio" para acabar con la "era de atraso", en referencia al gobierno de su principal rival, Lula Da Silva.

Además, el senador sostuvo que estaba preparado para gobernar Brasil y planteó como uno de sus objetivos garantizar la libertad de prensa. "Quiero ganar este mandato presidencial para garantizarles la libertad de prensa", afirmó el candidato, según declaraciones recogidas durante la jornada electoral.

Qué dicen las encuestas antes del cierre de los comicios





El último sondeo de Datafolha, difundido durante la noche del sábado, ubicó a Lula con 45% de intención de voto frente al 42% de Flávio Bolsonaro.

La medición, realizada sobre los votos válidos, reflejó una disputa ajustada entre los dos principales candidatos antes de la apertura de las urnas.

Otros relevamientos también mostraron una competencia cerrada y anticiparon la posibilidad de una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro.

El balotaje está previsto para el 25 de octubre si ninguno de los postulantes logra más de la mitad de los votos válidos.