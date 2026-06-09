Un helicóptero de Estados Unidos se estrelló en el estrecho de Ormuz

Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de las fuerzas armadas de Estados Unidos se estrelló en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio internacional de petróleo. Según trascendió por estas horas, no hubo víctimas fatales y sus dos tripulantes no sufrieron heridas de consideración.

Mientras tanto, las autoridades norteamericanas confirmaron el inicio de las tareas de investigación para determinar el origen de la falla que provocó el impacto, aunque todo indica que se trataría de un accidente.

El estrecho de Ormuz, punto de conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, validó de forma oficial el suceso desde la ciudad de Nueva York e informó que los dos pilotos a cargo de la aeronave resultaron ilesos tras un operativo de salvamento coordinado por las fuerzas norteamericanas. Asimismo, el jefe de Estado anticipó la publicación de un documento oficial técnico con el propósito de esclarecer los motivos de la caída.

Las causas logísticas o mecánicas que derivaron en el siniestro permanecen bajo reserva del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Comando Central de las fuerzas armadas mantiene el protocolo de recolección de pruebas en el perímetro del incidente.

Las fuerzas norteamericanas están bajo alerta frente a posibles ataques enemigos.

La utilización de aeronaves Apache forma parte de un despliegue operativo amplio en la zona costera, que incluye también el uso de drones MQ-9 Reaper y aviones de combate F/A-18 y F-35.

Esta infraestructura aérea responde a una estrategia de patrullaje continuo implementada por la comandancia estadounidense frente a las restricciones operativas impuestas por Irán en el canal marítimo.

El despliegue de estos helicópteros equipados con misiles Hellfire cumple funciones operativas específicas dirigidas a la disuasión de embarcaciones menores y la interceptación de vehículos aéreos no tripulados, como drones de combate.