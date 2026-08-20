"Me quedé en bolas": Colapinto dio detalles del robo que sufrió en Italia

Franco Colapinto, a horas de volver a competir en la Fórmula 1, dio detalles del mal momento que le tocó vivir durante sus vacaciones cuando le robaron sus pertenencias en Italia y lo calificó como "el peor día" de su vida.

El piloto argentino detalló que el retorno de la competencia lo encuentra "recargado de un lindo break, pero con un mate menos...", frase que dio pie a recordar el hurto que sufrió en la ciudad de Milán.

"Todo me robaron: el pasaporte, la billetera, toda la ropa; fue un desastre. Me quedé en bolas", puntualizó con un poco de carisma sobre el primer hecho de inseguridad que sufrió en su vida.

Colapinto detalló que había dejado todas las pertenencias arriba del auto en las inmediaciones de un restaurante donde se acercó a cenar carbonara y cuando regresó se dio cuenta de que los asaltantes no habían dejado nada.

La denuncia, lo que pudo recuperar y una enseñanza

Minutos más tarde de haber descubierto el robo, el pilarense de 23 años radicó la denuncia y regresó a la ciudad de Mónaco en Francia, pero al llegar recibió el llamado de la policía italiana en el que le confirmaban que habían encontrado su documentación.

Colapinto puntualizó que regresó de inmediato a Milán y que por esta situación realizó 1200 kilómetros en un día. "No se dan una idea de la cantidad de nafta que gasté", indicó con un tono descontracturado.

Le robaron el mate a Franco Colapinto en Italia.

El piloto de Alpine sostuvo que "no es lindo que te roben, pero que también aprendes un poco a qué hacer y cambiar"; además, lo calificó como "el peor día" de su vida, aunque también reconoció que son "procesos en los que vas creciendo".

A pesar de que pudo recuperar su documentación, nunca pudieron dar con el paradero del mate: "No sé qué habrán hecho con la matera y con el termo; el mate tenía un sabor bárbaro, lo amaba", indicó.



