Fue a una comisaría armada, disparó contra el personal y murió tras ser baleada

Una mujer de 71 años ingresó armada a una comisaría, donde amenazó al personal y disparó en una oportunidad y luego murió tras ser baleada en un enfrentamiento con los agentes. La inédita situación ocurrió en Florida, Estados Unidos.

La mujer fue identificada como Linda Jean Croteau, que falleció el pasado 4 de septiembre tras permanecer internada en un hospital luego del tiroteo.

La mujer murió a las pocas horas del enfrentamiento con la policía.

El dramático episodio ocurrió el jueves 3 de septiembre a las 8 de la mañana en una de las sedes del Departamento de Policía de Port Orange.

Cómo fue el enfrentamiento

Según las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del establecimiento policial, luego de efectuar un disparo en el interior de la dependencia, la mujer salió por la puerta principal al estacionamiento, donde fue abordada por otros agentes.

Los policías le exigieron que tirara el arma pero al acercarse haciendo caso omiso al pedido, los efectivos dispararon e hirieron a la mujer que cayó al suelo por lo que fue asistida rápidamente y derivada a un hospital cercano donde falleció al día siguiente.

El Departamento de Investigaciones de Florida busca reconstruir cómo fueron los minutos en los que la mujer estuvo armada en el interior de la dependencia, la secuencia del estacionamiento y las razones por las que dispararon los agentes.

Asimismo, las autoridades destacaron que ninguno de los agentes ni civiles que se encontraban en el interior de la sede policial resultaron heridos y que fueron asistidos psicológicamente tras el incidente.