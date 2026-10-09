"Fue premeditado": el copiloto de Flydubai había planeado chocar el avión y se inspiró en el 11S

El copiloto omaní que atacó al comandante de un vuelo en Flydubai la semana pasada había planeado estrellar la aeronave. De acuerdo a lo que determinaron, el plan era replicar los atentados del 11 de septiembre en Israel.

Haman al-Hammani había planeado estrellar la aeronave contra el aeropuerto internacional de Tel Aviv. Fue reducido por pasajeros y el comandante antes de que pudiera consumar el ataque contra el vuelo FZ1073.

El fiscal general de EAU detalló que el piloto acusado actuó con "el objetivo de causar la mayor pérdida de vidas posibles".

El piloto apuñalado continúa recuperándose.

Además, la fiscalía consideró que Al-Hammami había utilizado dos vuelos previos a Tel Aviv para "familiarizarse con la ruta de vuelo y el aeropuerto" y que "la idea de llevar a cabo una operación similar usando una aeronave se consolidó firmemente en su mente, lo cual, según sus confesiones, está vinculado con su decisión de seguir una carrera en aviación".

También afirmaron que existió "un complot premeditado con un objetivo terrorista, orientado a tomar el control de la aeronave y utilizarla para llevar a cabo un ataque suicida dirigido contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurión".

El incidente provocó que el avión cayera a 4900 metros en apenas 30 segundos.